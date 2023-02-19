Псковские фанаты Валерии публикуют совместные фото с певицей

23:49, 19 февраля 2023, ПАИ



Фото: Фанаты певицы Валерии



Фото: Фанаты певицы Валерии



Фото: Фанаты певицы Валерии



Фото: Фанаты певицы Валерии



Фото: Фанаты певицы Валерии



Фото: Фанаты певицы Валерии











Певица Валерия и Иосиф Пригожин в выходные посетили Псковскую область. Псковские фанаты публикуют совместные фотоснимки с артистами в группе «ПЕВИЦА ВАЛЕРИЯ-VALERIYA».

Напомним, ранее мы публиковали информацию о посещении певицей и её мужем Изборского музея.

