Псковские фанаты Валерии публикуют совместные фото с певицей
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Фото: Фанаты певицы Валерии
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Фото: Фанаты певицы Валерии
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Фото: Фанаты певицы Валерии
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Фото: Фанаты певицы Валерии
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Фото: Фанаты певицы Валерии
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Фото: Фанаты певицы Валерии
Певица Валерия и Иосиф Пригожин в выходные посетили Псковскую область. Псковские фанаты публикуют совместные фотоснимки с артистами в группе «ПЕВИЦА ВАЛЕРИЯ-VALERIYA».
Напомним, ранее мы публиковали информацию о посещении певицей и её мужем Изборского музея.
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