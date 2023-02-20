Пскович принимает участие в первенстве России по тяжелой атлетике

08:52, 20 февраля 2023, ПАИ

Псковский спортсмен принимает участие в первенстве России по тяжелой атлетике. Об этом Псковскому агентству информации сообщил тренер Игорь Цветков.

Первенство России по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 13-15 лет и 15-17 лет проходит в Выборге с 17 по 26 февраля.

В соревнованиях принимают участие более 500 спортсменов из 57 регионов России.

Псковскую область представил спортсмен из Пскова СШОР «Надежда» Константин Черевко. Он выступил 18 февраля в возрастной группе 13-15 лет в весовой категории 49 килограмм. Спортсмен набрал в сумме двоеборья 109 килограмм и установил два рекорда Псковской области в данной категории: толчок штанги двумя руками 62 килограмма и сумма двоеборья 109 килограмм.

Тренирует спортсмена Игорь Цветков.