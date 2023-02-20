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Общество

Валерия и Иосиф Пригожин встретились с митрополитом Тихоном

Певица Валерия и её супруг, продюсер Иосиф Пригожин встретились с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном в Псково-Печерском монастыре. Об этом певица Валерия сообщила на своей странице в Instagram (запрещён в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Фото здесь и далее из соцсетей певицы Валерии

«Вчера в чудесной компании побывала в Псково-Печерском монастыре (год основания 1473), одном из самых крупных и известных в России мужских монастырей, который ни разу за всю свою историю не закрывался. Удостоилась огромной чести пообщаться с удивительным человеком, митрополитом Псковским и Порховским Тихоном (Шевкуновым). Легендарная личность, почитаемая в нашей стране, он оказался простым и душевным человеком», - написала Валерия.

Она добавила, что читала книгу митрополита Тихона «Несвятые святые», но теперь, «прочувствовав всю атмосферу этого благодатного места, захотелось её освежить в памяти». Певица отметила, что увезла из Псково-Печерского монастыря экземпляр книги с автографом автора. 

В этот же день монастырь посетил народный артист России, дирижёр Валерий Гергиев.

Валерия подчеркнула, что уехала из Псковской области с «твердым намерением обязательно вернуться».

Напомним, что Валерия и Иосиф Пригожин также посетили музей-заповедник «Изборск».

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