Дорожные рабочие в Пскове сутки боролись с последствиями снегопада

09:49, 20 февраля 2023, ПАИ

Слова благодарности дорожным рабочим, которые на протяжении суток боролись с последствиями снегопада, выразил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«Снег был не простым, тяжелым - температура около ноля. Поэтому отдельное спасибо тем, кто с лопатами в руках очищали остановочные комплексы, мосты, лестницы и узкие тротуары», — написал он.

По словам Бориса Елкина, во время такого снегопада основная задача - грамотное распределение техники, когда основные улицы убраны, техника перемещается на второстепенные (с более низкой интенсивностью движения), однако в это время магистральные опять заметены. «Снег шел очень интенсивно, но подрядные организации «ПсковАвтодор» и «СитиИнвестГрупп» справились с задачами!» — отметил глава города.

«Основные претензии касались дворов. Я неоднократно говорил, что управляющую компанию выбираете только вы и вам делать выводы - оставаться с УК, которая сидит сложа руки, или нет!» — подытожил Борис Елкин.