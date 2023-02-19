Фильм об оккупации Пушкинских Гор покажут на Первом канале

09:56, 20 февраля 2023, ПАИ

Фильм об оккупации Пушкинских Гор покажут на Первом канале. Роли в нем сыграли Сергей Безруков, Федор Бондарчук, а также актёры из Пскова. Информация о картине выложена на сайте телеканала.

«Учености плоды» - фильм о малоизвестных событиях Великой Отечественной войны, происходивших во время немецкой оккупации Пушкинских Гор и села Михайловское. Премьерный показ кинокартины состоится на Первом канале в субботу, 25 февраля, в 20:00.

Фильм Игоря Угольникова «Учености плоды» основан на реальных событиях, над проектом работало несколько исторических консультантов – сотрудники музея Пушкина, архивисты, в том числе историк и филолог Дарья Тимошенко, которая предоставила в распоряжение съемочной группы ранее не публиковавшиеся архивные материалы и фотографии, ставшие основой при написании сценария и проработке некоторых персонажей.

Съемки картины проходили там, где жил и творил Александр Пушкин: в музее-заповеднике, в селе Михайловское, поселке Пушкинские Горы, Святогорском монастыре и др.

Главные роли в военной драме «Учености плоды» исполнили Сергей Безруков, Настасья Кербенген, Федор Бондарчук, Игорь Угольников, Анастасия Мельникова, Микаэль Эпп, Анастасия Буткова, Андрей Горбачев, Андрей Некрасов, Константин Фисенко, Алексей Нестеров, Игорь Савочкин, Дмитрий Соломыкин и другие артисты.