Более 20 медалей завоевали псковские каратисты на турнире в Петербурге
Команда Пскова приняла участие в турнире по карате WKF «Цветные пояса», который прошёл в Санкт-Петербурге 19 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель Федерации карате города Пскова Антон Потебня.
В соревнованиях приняли участие более 240 спортсменов. Турнир прошёл в дисциплинах индивидуальное ката, индивидуальное кумите, ката группа и командное кумите. Команда города Пскова принимала в нем участие по приглашению Федерации карате Санкт-Петербурга.
Турнир включен в календарный план мероприятий, проводимых в рамках реализации проекта «Тренировки. Соревнования. Победы. Выявления талантливых спортсменов города Пскова», которые реализует Спортивная федерация карате города Пскова при поддержке правительства области.
Золото завоевали:
Давид Волин, ката, 6-7 лет
Алексей Буравлев, кумите, 10-11 лет, 38 кг
Варвара Денисова, ката, 10-11 лет
Артем Титов, кумите, 10-11 лет, от 42 кг
Матвей Силищев, кумите, 10-12 лет, от 55 кг
Алиса Ворсюченко, кумите, от 47 кг
Степан Осипов, ката, 12-13 лет
Командное кумите, 8-9 лет
Командное кумите, 10-11 лет.
Серебро досталось:
Ярославу Стерликову, ката, 8-9 лет
Дмитрию Курасову, ката, 10-11 лет
Марии Нефедовой, кумите, от 47 кг
Серафиме Буториной, ката, 12-13 лет
Степану Осипову, кумите, 12-13 лет, 40 кг.
Бронзу получили:
Ева Решетникова, кумите, 6-7 лет, от 25 кг
Артем Курдин, ката, 10-11 лет
Марк Волин, ката, 8-9 лет
Павел Иванов, кумите, 10-11 лет, 38 кг
Егор Облаков, 10-11 лет, 42 кг
Олег Куприянчик, 12-13 лет, 40 кг
Дмитрий Потебня, 12-13 лет, от 55 кг
Данила Осипов, 14-15 лет, 57 кг.
Всего команда привезла 22 медали. Тренируются спортсмены в школе боевых искусств «Будокан Атэми» под руководством Евгения Ермолова, Дмитрия Хорошева, Исфандияра Нуритдинова, Максима Степанова, Михаила Шалыгина и Антона Потебни.