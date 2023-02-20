Более 20 медалей завоевали псковские каратисты на турнире в Петербурге

10:08, 20 февраля 2023, ПАИ

Команда Пскова приняла участие в турнире по карате WKF «Цветные пояса», который прошёл в Санкт-Петербурге 19 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель Федерации карате города Пскова Антон Потебня.

В соревнованиях приняли участие более 240 спортсменов. Турнир прошёл в дисциплинах индивидуальное ката, индивидуальное кумите, ката группа и командное кумите. Команда города Пскова принимала в нем участие по приглашению Федерации карате Санкт-Петербурга.

Турнир включен в календарный план мероприятий, проводимых в рамках реализации проекта «Тренировки. Соревнования. Победы. Выявления талантливых спортсменов города Пскова», которые реализует Спортивная федерация карате города Пскова при поддержке правительства области.

Золото завоевали:

Давид Волин, ката, 6-7 лет

Алексей Буравлев, кумите, 10-11 лет, 38 кг

Варвара Денисова, ката, 10-11 лет

Артем Титов, кумите, 10-11 лет, от 42 кг

Матвей Силищев, кумите, 10-12 лет, от 55 кг

Алиса Ворсюченко, кумите, от 47 кг

Степан Осипов, ката, 12-13 лет

Командное кумите, 8-9 лет

Командное кумите, 10-11 лет.



Серебро досталось:

Ярославу Стерликову, ката, 8-9 лет

Дмитрию Курасову, ката, 10-11 лет

Марии Нефедовой, кумите, от 47 кг

Серафиме Буториной, ката, 12-13 лет

Степану Осипову, кумите, 12-13 лет, 40 кг.



Бронзу получили:

Ева Решетникова, кумите, 6-7 лет, от 25 кг

Артем Курдин, ката, 10-11 лет

Марк Волин, ката, 8-9 лет

Павел Иванов, кумите, 10-11 лет, 38 кг

Егор Облаков, 10-11 лет, 42 кг

Олег Куприянчик, 12-13 лет, 40 кг

Дмитрий Потебня, 12-13 лет, от 55 кг

Данила Осипов, 14-15 лет, 57 кг.

Всего команда привезла 22 медали. Тренируются спортсмены в школе боевых искусств «Будокан Атэми» под руководством Евгения Ермолова, Дмитрия Хорошева, Исфандияра Нуритдинова, Максима Степанова, Михаила Шалыгина и Антона Потебни.