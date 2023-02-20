Доппоезда будут курсировать между Псковом и Москвой на февральских праздниках

10:22, 20 февраля 2023, ПАИ

Дополнительные поезда дальнего следования будут курсировать между Псковом и Москвой на февральских праздниках, сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Назначены поезда:

№ 222А Москва – Псков 22.02.2023 отправлением из Москвы в 16:20, прибытием в Псков в 5:25;

№ 222Ч Псков – Москва 26.02.2023 отправлением из Пскова в 15:50, прибытием в Москву в 4:30.

Подробную информацию о расписании поездов дальнего следования можно найти здесь.