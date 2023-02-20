Доппоезда будут курсировать между Псковом и Москвой на февральских праздниках
Дополнительные поезда дальнего следования будут курсировать между Псковом и Москвой на февральских праздниках, сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.
Назначены поезда:
№ 222А Москва – Псков 22.02.2023 отправлением из Москвы в 16:20, прибытием в Псков в 5:25;
№ 222Ч Псков – Москва 26.02.2023 отправлением из Пскова в 15:50, прибытием в Москву в 4:30.
Подробную информацию о расписании поездов дальнего следования можно найти здесь.
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