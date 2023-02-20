Житель Печор устроил свалку на контейнерной площадке

11:52, 20 февраля 2023, ПАИ

В Печорах установлен нарушитель, складировавший на контейнерной площадке для ТКО строительный мусор. Об этом сообщает ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».



В «Экопроме» рассказали, что 17 февраля поступила жалоба от жителей Печор на то, что на контейнерную площадку, расположенную на улице Гвардейской, 3, неизвестные вывезли строительные отходы и отходы растительного происхождения.

Специалисты регионального оператора по обращению с ТКО напомнили, что указанные отходы подлежат вывозу на основании дополнительного договора. В частности, строительные отходы отнесены к четвёртому классу опасности и входят в группу отходов «прочие отходы строительства и ремонта». Вывоз строительных отходов и отходов, образующихся при уходе за зелеными насаждениями (листва, ветки, ботва и т. п.), также не входит в общую стоимость коммунальной услуги.

«Благодаря бдительности граждан, слаженной работе администрации ГП «Печоры» и тесному взаимодействию последних с регоператором по данному факту выявлен нарушитель, ведется разбирательство. Отходы будут вывезены в ближайшее время», — заключили в «Экопроме».

Жителей Псковской области просят соблюдать правила утилизации мусора, чтобы не создавать дополнительных трудностей.