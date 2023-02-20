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Общество

Назван самый популярный кулинарный запрос россиян в интернете

Фото предоставлено РСХБ

Рецепт блинов является самым популярным кулинарным запросом в поисковых системах не только во время Масленичной недели, но и в течение всего года. К такому выводу пришли эксперты Россельхозбанка, проведя расширенное исследование потребления этого блюда русской кухни. Кроме того, аналитики изучили интерес к различным наполнителям блинов и выяснили, что самыми популярными блинами Масленицы-2023 станут блинчики с яблоками и творогом.

Блины – одно из самых древних блюд русской кухни. Историки считают, что это блюдо появилось на Руси не позднее IX века и спустя несколько веков стало неотъемлемой частью Масленичной недели. Чаще всего в те времена ели блины без начинки или со сметаной.

Перед началом Масленичной недели (20-26 февраля) аналитики Россельхозбанка опросили более 500 россиян и выяснили, что чаще всего у них на столах будут блины с яблоками (30%), творогом (20%), мясом (15%), сметаной и сгущенным молоком (8% и 7% соответственно), остальные 20% - другие начинки. При этом доля потребления деликатесных начинок неуклонно растет. По статистике, более половины опрошенных (54%) стали чаще баловать себя блинами с красной икрой на Масленицу за последние три года. А почти 2/3 (65 %) планируют добавить к сладким начинкам икру, ветчину и сыр, курицу или грибы.

Выбор наиболее удачного рецепта блинов – самый частый кулинарный поисковый запрос россиян в интернете. Подбор идеального рецепта блинов уверенно опережает такие традиционные блюда, как каша, сырники и даже такой дискуссионный в вариантах приготовления шашлык. А, например, безусловный символ новогодней недели, салат оливье, хоть и набирает огромное количество поисковых запросов в конце декабря - начале января, все-таки серьезно уступает в интернет-популярности блинам, которые в среднем более чем на миллион запросов опережают оливье на пике своей популярности в Масленичную неделю.

Набирают популярность и гастротуры в поисках кустодиевской Масленицы: на платформе «Свое за городом» Россельхозбанка уже приобретено больше 100 туров в различных регионах страны на фермы, где проводят праздничные мероприятия и мастер-классы по приготовлению блинов, что составляет около 10% от всех туров, размещенных на туристическом агрегаторе. Эксперты РСХБ выяснили, что всего за неделю масленичных гуляний в домохозяйствах, предприятиях HoReCa и на общественных мероприятиях будет съедено около 10 тонн блинов.

Эксперты РСХБ подсчитали индекс блина[1] с одной из самых популярных начинок – яблоками: в 2022 году порция из 25 блинов стоила 297,4 рубля. Это практически столько же, сколько в 2020 году.

[1] Классический рецепт блинов рассчитывается согласно определенному набору продуктов — 500 мл молока, 2 яйца, 2 ст. л. растительного масла, 1 ст. л. сахара, 200 г муки, 1 ч. л. гашеной соды, 3 г соли.

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