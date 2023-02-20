18 человек получили травмы на дорогах Псковской области за неделю

11:04, 20 февраля 2023, ПАИ

1 638 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения пресекли сотрудники Госавтоинспекции с 13 по 19 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

За неделю выявлено 36 водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, в том числе четыре автомобилиста задержаны за повторное вождение в нетрезвом виде.

Зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб, 18 человек получили травмы различной степени тяжести.

Госавтоинспекция напоминает, что с учетом неблагоприятных погодных условий - возможной гололедицы, а также осадков в виде дождя и снега автомобилистам при движении необходимо строго выполнять предписания дорожных знаков, а также выбирать скорость движения, соответствующую дорожным и метеорологическим условиям.