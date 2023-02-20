Пять человек пострадали в ДТП на трассе Великий Новгород - Псков

11:12, 20 февраля 2023, ПАИ

Стали известны подробности ДТП, которое произошло на 195-м километре автодороги Великий Новгород - Псков 19 февраля в 16:30. Об этом ПАИ сообщили в УГИБДД УМВД РФ по Псковской области.

42-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» на закруглении автодороги не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в ГАЗ-2752, за рулем которого находился 56-летний водитель.

В результате ДТП пострадали четыре пассажира ГАЗа. Их доставили в больницу. Также госпитализирован водитель автомашины «Лада Гранта».

Оба водителя были трезвыми.