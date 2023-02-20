Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП на трассе Великий Новгород - Псков

Стали известны подробности ДТП, которое произошло на 195-м километре автодороги Великий Новгород - Псков 19 февраля в 16:30. Об этом ПАИ сообщили в УГИБДД УМВД РФ по Псковской области. 

42-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» на закруглении автодороги не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в ГАЗ-2752, за рулем которого находился 56-летний водитель. 

В результате ДТП пострадали четыре пассажира ГАЗа. Их доставили в больницу. Также госпитализирован водитель автомашины «Лада Гранта».

Оба водителя были трезвыми.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













20 февраля 2023

Пять человек пострадали в ДТП на трассе Великий Новгород - Псков
20 февраля 2023

Мужчина разбился в городе Дно при падении с пятого этажа
19 февраля 2023

Пешеход скончался в результате ДТП в Псковском районе

19 февраля 2023

Труп женщины найден на границе Литвы и Беларуси

19 февраля 2023

Шесть человек пострадали в результате ДТП в Псковском районе
19 февраля 2023

Две машины с рыбаками ушли под лёд на Псковском озере
19 февраля 2023

Локомотив грузового поезда сгорел недалеко от станции в Порховском районе
19 февраля 2023

Водитель автомобиля Lada Priora врезалась в ограждение моста в Невеле

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...