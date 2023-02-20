Трех нетрезвых водителей задержали в Псковской области за выходные

12:19, 20 февраля 2023, ПАИ

Нетрезвых водителей остановили полицейские в Великих Луках, Пустошке и Опочке за прошедшие выходные, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Пустошке вечером 18 февраля на улице Октябрьской сотрудники полиции остановили для проверки автомобиль «Нива Шевроле», которым управлял нетрезвый местный житель 1985 года рождения. В Опочке на улице Романенко 19 февраля выявили нетрезвого 24-летнего водителя автомобиля ВАЗ-2107.

В тот же день в Великих Луках у дома на проспекте Гагарина дорожные полицейские остановили для проверки «Фольксваген». Как выяснилось, за рулем находился пьяный житель Великолукского района 1978 года рождения.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются. Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.