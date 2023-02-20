Великолучанин спас застрявшую в вентиляции птицу

11:28, 20 февраля 2023, ПАИ

Великолучанин обнаружил птицу в вентиляционном отверстии ванной комнаты, сообщает портал Luki-News.

О своей находке горожанин сообщил в одной групп в соцсети «ВКонтакте». «Захожу я вчера в ванную комнату и слышу непонятные звуки из вентиляции. Прислушался и понимаю, что там животное – надо спасать», – написал он. Операция по вызволению птицы происходила в два этапа: необходимо было снять вентиляционную крышку и поймать птицу.

В комментариях великолучане активно начали делиться похожими историями. «Знакомая ситуация, мне три раза вороны падали в вентиляцию. Раньше на трубе вентиляции (на крыше) решетки были, никто не падал, спасать не надо было. А теперь каждый год (3 подряд) спасаю», - рассказала подписчица группы.

Автор публикации уточнил, что птица здорова и отпущена на волю.