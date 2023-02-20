До -6 градусов ожидается сегодня в Псковской области

11:50, 20 февраля 2023, ПАИ

Облачная погода ожидается в Псковской области сегодня, 20 февраля, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Ночью и днём в большинстве районов синоптики прогнозируют небольшой снег, местами умеренный. Будет дуть западный ветер, вечером с переходом к восточным направлениям, умеренный. Температура воздуха днем составит от -1 до -6, ночью - от -3 до -8 градусов.

В Пскове днем преимущественно без осадков, ночью небольшой снег. Температура днем - от -1 до -3, ночью - от -5 до -7. В Великих Луках синоптики также обещают небольшой снег. Температура днем ожидается до -3 градусов, ночью - от -4 до -6.