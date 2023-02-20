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Общество

Директор псковской кондитерской рассказал о своих любимых блинах

Директор псковского кафе-кондитерской, победитель общественной премии «Народное признание – 2022» в номинации «Сервис» Михаил Пасько рассказал о своих любимых блинах в эфире программы «Псковский телеграм Online».

Михаил Пасько отметил, что приготовлением кондитерских изделий он увлекся с детства. «Я и тогда, и сейчас люблю сладкое. Маме с детства помогал на кухне, хотя в кулинарию родители меня идти отговаривали», - отметил он и добавил, что его любимые блины - тонкие с куриным фаршем.

Михаил Пасько также сообщил, что специалистов-кондитеров они растят и воспитывают сами. По его словам, ради того чтобы псковичи могли успеть купить в кондитерской торт во время обеда, работники заведения встают в 5-6 утра.

Директор псковских кафе-кондитерских добавил, что рецепт своего «Мишкиного торта» он пока не запатентовал, но сейчас думает об этом. «Нас зовут много куда, но мы с партнерами приняли решение работать пока только в рамках Пскова и региона. Нам есть куда двигаться и развиваться здесь», - заключил он.

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