«Еда в холоДА» подарит скидку по случаю Дня защитника Отечества

10:53, 21 февраля 2023, ПАИ

ГК «Мега Холод» поздравляет всех мужчин с наступающим праздником - Днём защитника Отечества.

«В безопасности нуждаются все. Поэтому 23 Февраля - это праздник для тех, кто обеспечивает её для своей страны, дома и любимой семьи. Желаем твердости духа, верных решений и больших побед на всех фронтах. А с нашим интернет-магазином праздник будет вкусным и запоминающимся, ведь мы дарим скидку -10% на весь чек по промокоду: ПАИ23», - говорится в сообщении компании.

Воспользоваться скидкой может каждый с 21 по 26 февраля включительно, просто укажите данный промокод в комментарии к заказу. Побалуйте близких праздничным ужином с самыми свежими и качественными продуктами.

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