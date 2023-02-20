До -8 градусов и снег прогнозируют в Псковской области 21 февраля

13:07, 20 февраля 2023, ПАИ

Облачная погода с прояснениями ожидается в Псковской области 21 февраля, сообщает Псковский гидрометцентр.

Ночью синоптики прогнозируют небольшой снег, местами умеренный. По востоку области преимущественно без осадков. Днем в регионе местами тоже пройдёт небольшой снег.

Температура воздуха в течение суток составит от -3 до -8 градусов. Будет дуть восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление низкое.