Великолучанки победили на соревнованиях по аэробике в Пскове

13:19, 20 февраля 2023, ПАИ

Чемпионат и первенство Псковской области по спортивной аэробике прошли в Пскове с 17 по 19 февраля. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов, сообщает портал Luki-News.

​

Великие Луки представляли 33 спортсмена детско-юношеской спортшколы № 1 «Атлетика». В итоге золото выиграли Дарья Григорьева, Вероника Иванова, Анастасия Романова и Кирилл Федоров.

Второе место досталось Ксении Феоктистовой, Эмилии Быковой, Варваре Назимовой, Софье Макаровой, Анне Ивановой. Бронзовыми призерами стали Эмилия Быкова, Вероника Иванова, Дарья Давыдова, Нина Воронкова и Владислава Шабанова.