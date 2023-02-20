Определились победители чемпионата Пскова по баскетболу

13:59, 20 февраля 2023, ПАИ

Чемпионат города по баскетболу среди мужских и женских команд состоялся в Пскове 19 февраля. На протяжении пяти недель 14 мужских и женских команд боролись за звание чемпионов города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Под руководством тренера Любови Воиновой лучшей среди женских команд стала команда «Энигма» (Псков), на втором месте расположилась команда «Псков» под руководством тренера Сергея Лукашова, третье место завоевали гости турнира – команда «Дно» (Дновский район) под руководством тренера Алексея Кобелева.

Среди мужских команд лидером и победителем чемпионата стала команда «Ника» (СШ «Ника», Псков) под руководством тренера Эдуарда Михайлова, второе место заняла команда «Псковские барсы» под руководством тренера Александра Кочеряева, третье место - команда «Абсолютное динамо» под руководством тренера Сергея Лукашова.