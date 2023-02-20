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Общество

Объявлен конкурс эскизов археологического парка в поселении Горожане

Объявлен открытый конкурс на лучший эскизный проект создания ландшафтного археологического парка на территории объекта культурного наследия «Поселение Горожане» X-XI веков в деревне Горожане Новосокольнического района. Организаторами выступили Археологический центр Псковской области, областная археологическая экспедиция и Псковский археологический центр при участии регионального комитета по охране объектов культурного наследия.

Главная цель конкурса - определить лучшее концептуальное предпроектное предложение-идею по сохранению, современному приспособлению и благоустройству территории археологического объекта «Поселение Горожане», наиболее полно отражающее ее историческую, ландшафтную и археологическую ценность.

К участию в конкурсе приглашаются молодые архитекторы, художники – студенты профильных высших учебных заведений; а также авторские коллективы, состоящие из профессиональных архитекторов, художников, ландшафтных дизайнеров.

Помимо денежного приза, наградой для победителя конкурса станет возможность реализовать свои идеи при проектировании и создании ландшафтного экологического парка.

Дополнительную информацию можно получить у председателя конкурсной комиссии Александра Михайлова по телефону: +7-911-369-59-87 или почте: navigarch@gmail.com.

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