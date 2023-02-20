Новый выпуск программы «Территория закона» выйдет сегодня на «Первом Псковском»

13:39, 20 февраля 2023, ПАИ

Новый выпуск программы «Территория закона» выйдет сегодня, 20 февраля, в 19:40 на телеканале «Первый Псковский».

Ведущая Рахиба Сулейманова расскажет, куда обращаться гражданам, если управляющая компания не выполняет свои обязательства перед жильцами, и как добиться справедливости в сфере жилищных и коммунальных услуг в кратчайшие сроки.

Проект «Территория закона» — это подробно и доступно о том, чем занимается прокуратура, с какими проблемами могут обращаться граждане к прокурору, а также как правильно составить жалобу.

Программа подготовлена совместно с прокуратурой Псковской области.