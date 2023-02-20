Режим работы Изборского музея изменится 22 февраля
Режим работы музея-заповедника «Изборск» временно изменится с 22 по 26 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.
Так, в среду, 22 февраля, все объекты музея-заповедника «Изборск» будут работать до 16:00.
С 23 по 25 февраля музейные экспозиции, выставочный зал и музейное кафе «Блинная» будут работать до 20:00. Изборская крепость - до 19:00.
26 февраля музейные объекты будут работать в стандартном режиме выходного дня (экспозиции до 18:00, все остальные - до 17:00). 27 февраля музей вернётся к стандартному режиму работы.
Комментарии: 0 Обсудить >>>