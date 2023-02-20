Более 700 электронных проездных оформили инвалидам в Псковской области за год

15:05, 20 февраля 2023, ПАИ

Более 700 электронных проездных до места лечения оформили инвалидам Псковской области в прошлом году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по Псковской области.

В 2022 году гражданам, пользующимся правом на федеральные льготы, оформили 748 электронных билетов для бесплатного проезда к месту санаторно-курортного лечения и обратно. Так, 347 человек воспользовались данным правом, чтобы отправиться в санаторий, 401 человек - чтобы добраться до места предоставления высокотехнологичной медицинской помощи.

Для оформления льготных билетов пассажиры могут воспользоваться сервисом электронного талона на поезд. После посещения клиентской службы ОСФР по Псковской области информация о льготнике автоматически поступит в транспортную компанию. В результате пассажир сможет запросить бесплатный проездной документ через интернет, не обращаясь лично в кассу.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте РЖД, выбрать маршрут следования, дату отправления, вагон и место. Когда сервис предложит оформить билет по льготе Социального фонда – ввести номер электронного талона, паспортные данные и СНИЛС.