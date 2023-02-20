Великолучанин оплатил долг, чтобы не лишиться автомобилей

15:25, 20 февраля 2023, ПАИ

Житель Великолукского района полностью выплатил долг в 382 тысячи рублей, чтобы не лишиться возможности продавать свои автомобили. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Обратившись в ГИБДД, должник узнал, что судебный пристав вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении его транспортных средств. Мужчина незамедлительно обратился к судебному приставу-исполнителю, получил квитанцию и оплатил задолженность в полном объёме.

Исполнительные производства окончены фактическим исполнением, ограничительные меры отменены, заключили в ведомстве.