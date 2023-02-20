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Спорт

Псковский тренер назвал игнорирующих спорт мужчин подкаблучниками

Фитнес и спорт необходимы мужчине, заявил псковский фитнес-тренер Георгий Пономарев. Пост на эту тему он разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Посмотрите на тех, кто не занимается! Кто не борется в зале, корте, ринге, бассейне со своей ленью. В основном это «мешки с какашками», диванные аналитики, подкаблучники и пивные алкоголики. Они распустили пузо и не видят причин, почему не выпить стопочку после работы, почему им надо покинуть тёплый диван и выйти на пробежку или взять в руки гантели», - написал он.

«Лишите мужчину борьбы с миром и с самим собой, и очень быстро он превратится просто в слюнтяя в брюках, - добавил он. - Такой не то что защитить семью или быть примером для детей, такой в 40 лет сможет только позвонить маме и поплакаться о несправедливости жизни и как все его обижают. Из всех сексуальных желаний у такого только пельмени или макароны с сосисками», - заключил тренер.

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