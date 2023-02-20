Более 19 тонн бельгийских груш не пропустили через границу в Псковской области
Ввоз более 19 тонн бельгийских груш с некорректной маркировкой запретили на госгранице РФ в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.
Фрукты перевозили в адрес индивидуального предпринимателя из Республики Казахстан. Государственные инспекторы выявили несоответствие маркировки продукции единым фитосанитарным требованиям. На маркировочных этикетках отсутствовали данные о стране-экспортере.
В итоге перемещение более 19 тонн свежих груш по территории Евразийского экономического союза запрещено.
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