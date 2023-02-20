Более 19 тонн бельгийских груш не пропустили через границу в Псковской области

16:38, 20 февраля 2023, ПАИ

Ввоз более 19 тонн бельгийских груш с некорректной маркировкой запретили на госгранице РФ в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Фрукты перевозили в адрес индивидуального предпринимателя из Республики Казахстан. Государственные инспекторы выявили несоответствие маркировки продукции единым фитосанитарным требованиям. На маркировочных этикетках отсутствовали данные о стране-экспортере.

В итоге перемещение более 19 тонн свежих груш по территории Евразийского экономического союза запрещено.