Умер экс-председатель Псковского городского суда

15:54, 20 февраля 2023, ПАИ

На 73-м году жизни после продолжительной болезни умер экс-председатель Псковского горсуда Владимир Архипов, сообщили Псковскому агентству информации в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Более 25 лет своей трудовой биографии Владимир Архипов посвятил правосудию: в течение 10 лет он работал судьёй Псковского областного суда, а с 1987 года вплоть до отставки в 2003 году возглавлял Псковский городской суд.

«Владимир Михайлович был высокопрофессиональным судьей, прекрасным человеком, наставником для молодого поколения судей, - отметили его коллеги. - Судейский корпус Псковской области скорбит о невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Михайловича Архипова».

Прощание с Владимиром Архиповым состоится 21 февраля в 12:00 в храме Покрова и Рождества Богородицы от Пролома по адресу: Псков, улица Свердлова, 1.