В Псковской области рассмотрят возможность введения спецвыплат медикам

16:35, 20 февраля 2023, ПАИ

Рабочую встречу с председателем Псковской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Анжеликой Шундер провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 20 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Участники встречи обсудили возможности расширения мер поддержки медицинских работников. В частности, речь зашла о новом постановлении Правительства РФ, которое рекомендует установить спецвыплаты из бюджета региона некоторым категориям медиков, оказывающих помощь, не входящую в программу обязательного медицинского страхования. В первую очередь это относится к первичной помощи по направлениям фтизиатрия, психиатрия, наркология.

Анжелика Шундер также попросила рассмотреть возможность предоставить допвыплаты и некоторым категориям специалистов, которые не включены в рекомендованный правительством перечень. Кроме того, в числе предложений руководителя профсоюзного движения — развитие системы наставничества в системе здравоохранения, а также поддержка преподавателей спецдисциплин с высшим медицинским образованием.

Губернатор отметил, что на поддержку медицинских работников в Псковской области направлены серьезные усилия представителей региональной власти. На протяжении ряда лет решение кадрового вопроса является одним из приоритетных. Михаил Ведерников заметил, что все озвученные на рабочей встрече предложения рассмотрят.

Напомним, в настоящее время правительство Псковской области ведет работу над масштабным пакетом мер поддержки, который будет адресован как молодым специалистам, так и опытным медикам. В январе текущего года данный комплекс дополнительных мер поддержки педагогов и медицинских работников Михаил Ведерников обсудил с депутатами Псковского областного Собрания, которые поддержали его основные положения.