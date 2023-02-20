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Общество

Вход в Псковский кремль станет платным

С 1 марта вход на территорию Псковского кремля для гостей города станет платным, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Билет для взрослых (граждан РФ и ЕАЭС) будет стоить 100 рублей, для студентов и школьников - 50 рублей. Иностранцам соответственно придется заплатить 200 и 100 рублей. В стоимость входного билета включено посещение прясел крепостных стен. 

Входная плата не будет взиматься с жителей Псковской области при предъявлении документа, подтверждающего регистрацию в регионе; с прихожан Троицкого собора; с военнослужащих и ветеранов боевых действий; с граждан льготных категорий.

Также вводится единый билет для посещения всех объектов музея на территории Псковского кремля: прясла стен, Приказная палата, Власьевская и Плоская башни.
 
Более подробную информацию об изменениях стоимости и условиях посещения можно узнать на сайте музея: https://museumpskov.ru/download?slug=dopolnenia-k-prejskurantu-ot-26122022.

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Вход в Псковский кремль станет платным

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