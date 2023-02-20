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Общество

К сервису «СберЗдоровье» собираются подключить Псковскую областную больницу

Псковскую областную клиническую больницу собираются подключить к сервису «СберЗдоровье», через который врачи дают консультации и даже следят за состоянием пациентов. Об этом сообщил управляющий Псковским отделением Сбера Владимир Компаниец на встрече с руководителями ведущих СМИ региона, передает корреспондент ПАИ.

Фото: Олег Юшин

Он отметил, что все регионы в части присоединения к сервису «СберЗдоровье» идут разными путями: кто-то подключает сначала одно медучреждение, а кто-то сразу все и смотрит, где реализация проекта будет успешной. «Мы начнём с областной клинической больницы. Там руководство, которое нацелено на цифровые перемены в своей работе», - заявил Владимир Компаниец.

Он отметил, что вопрос получения онлайн-консультаций у врачей очень актуален для Псковской области, поскольку регион довольно протяжённый и очень много людей проживают на большом удалении от больниц.

«Сервис дистанционной медицины позволяет по средствам связи, через интернет связаться с врачом, получить консультацию, быстро отреагировать на какое-то изменение здоровья», - пояснил руководитель Псковского отделения Сбера. Он добавил, что есть и сервис носимых медицинских устройств, которые отправляют сигнал либо на смартфон владельца, либо врачу, что позволяет вовремя увидеть, например, предынфарктные или предынсультные состояния.

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