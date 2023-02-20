Крепость «Обдех» построили за три месяца в Печорском районе

17:20, 20 февраля 2023, ПАИ

Гордостью фермерского хозяйства в Печорском районе стала крепость «Обдех», которую построили за три месяца. Об этом сообщила основатель и руководитель фермерского хозяйства Ольга Волконская в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.

«Крепость мы построили при поддержке комитета по туризму. Это уникальный проект, я считаю, мы смогли его сделать за три месяца с нуля. То есть мы построили настоящую древнюю крепость с элементами крепостей времени начиная от XV века и создали интересную историческую экскурсию, которую мы сейчас продвигаем в массы, она интересна и детям, и взрослым. Сопровождается играми и походом», - рассказала Ольга Волконская.

Она добавила, что крепость называется «Обдех», созвучно названию реки, рядом с которой будут возрождать мельницу. «Раньше эта река называлась Бдех, от слова «бдить». Это была судоходная, пограничная река, по которой плавали большие корабли, и вот в связи с этим крепость мы назвали Обдех», - пояснила гостья студии.

Также она отметила, что в крепости есть три башни: Мальская, Псковская и Чудная. «Там можно побегать, погулять. Есть смотровая вышка... Это экскурс в историю с викторинами и заданиями полноценными, вот добавляем сейчас игровые элементы», - отметила Ольга Волконская.

Она подчеркнула, что крепость пользуется спросом среди гостей - все первым делом идут туда.