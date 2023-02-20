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Спорт

Чемпионат по подлёдному лову прошёл в Себежском районе

Фото: ИЦ «Себеж-Ресурс»

Традиционный чемпионат Себежского района по подледному лову рыбы на мормышку прошел в акватории озера Себежское 19 февраля. Он ежегодно собирает десятки любителей зимней рыбалки. Об этом сообщает ИЦ «Себеж-Ресурс».

Чемпионат проходил в лично-командном зачете в трех возрастных категориях: дети от 10 до 14 лет, от 15 до 18 лет и старше 18 лет. Всего в соревнованиях приняли участие 25 человек.

В возрастной категории 10-14 лет первое место занял Матвей Зарецкий (вес улова – 360 г), второе – Роман Белоруков (вес улова – 345 г), третье – Семен Русаков (вес улова – 295 г).

Категорию 15-18 лет представляли учащиеся Себежского СУВУ. Первое место занял Артем Казаков (вес улова – 480 г), вторым стал Артем Долгих (вес улова – 280 г), третьим – Денис Осипов (вес улова – 65 г).

В категории старше 18 лет лучшим признали Александра Герасименко (вес улова – 1,970 г). Также в тройку лидеров вошли Сергей Москаленко (вес улова – 1,560 г) и Виктор Ефремов (вес улова – 1,555 г).

В номинации «Самая большая рыба» победителем стал Дмитрий Бибик, который поймал плотву весом в 145 г, а Иван Барсуков удостоился того же звания в номинации «Самая маленькая рыба».

В командном зачете места распределились следующим образом: первое место заняла команда с символичным названием «Победа» (Александр Александров, Александр Герасименко, Артем Князев, общий вес улова – 4,320 г), на втором месте оказалась команда «Рыбачки́» (Евгений Музуров, Михаил Музуров, Сергей Москаленко, общий вес улова – 3,640 г). Также отличилась команда «Отчаянные парни» (Иван Барсуков, Виктор Ефремов, Сергей Пешенков, общий вес улова – 3,365 г).

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