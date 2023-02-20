В Псковской области проходит акция «Подари книгу солдату»

17:53, 20 февраля 2023, ПАИ

Акция «Подари книгу солдату», приуроченная ко Дню защитника Отечества, проходит в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова. Она продлится до 28 февраля. Собранные издания передадут в полевые библиотеки и военный госпиталь, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

К участию в акции приглашаются неравнодушные жители региона, представители образовательных, общественных, культурных и ветеранских организаций.

Принимаются как новые издания, так и книги из личных библиотек в хорошем состоянии — художественные произведения любых жанров на русском языке.

Книги принимаются в библиотеке по адресу: улица Профсоюзная, 2.