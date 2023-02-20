3 марта в Пскове состоится гала-концерт фестиваля патриотического творчества «Родина ГероеV»

18:21, 20 февраля 2023, ПАИ

Гала-концерт областного фестиваля патриотического творчества «Родина ГероеV» состоится 3 марта в Городском культурном центре Пскова. Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Фестиваль посвящён памяти воинов-разведчиков 2-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады специального назначения города Пскова (они погибли 21 февраля 2000 года под селом Харсеной в Чеченской Республике), воинов-десантников 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й десантно-штурмовой дивизии, погибших в Аргунском ущелье, военнослужащих России, погибших в зоне специальной военной операции, а также поддержке боевого духа военнослужащих России, находящихся в зоне СВО.

Все желающие смогут посетить тематическую выставку и принять участие в акции «Письмо Герою». Гала-концерт начнётся в 14:00. Вход свободный.