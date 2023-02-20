Молодёжная избирательная комиссия съездила за опытом в Санкт-Петербург

18:42, 20 февраля 2023, ПАИ

Сегодня молодёжная избирательная комиссия перенимала опыт коллег из Санкт-Петербурга, сообщили в избирательной комиссии Псковской области.

Сначала посетили санкт-петербургскую избирательную комиссию, поделились своим опытом работы с молодыми избирателями и реализацией молодёжных проектов в области избирательного процесса. Также прошла встреча с председателем студенческого совета СПбГЭУ. В формате «вопрос – ответ» Даниил Григорьев рассказал о работе, функциях, полномочиях совета.

Получился насыщенный день, наполненный новыми знакомствами и идеями.