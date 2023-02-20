26 февраля псковичей ждёт поэтический концерт Андрея Васильева и Дианы Коденко

21:32, 20 февраля 2023, ПАИ

26 февраля в 15 часов Центральная городская библиотека приглашает зрителей на поэтический концерт Андрея Васильева и Дианы Коденко «На забытом языке». В этот вечер поэтами будут представлены баллады, элегии, лирические песни, притчи как глубокие размышления о сущности добра и зла, света и тьмы, о том, что такое свобода, Вселенная, творчество, любовь, дружба.

По мнению литературных критиков, авторы приглашают нас к смысловому диалогу, чтобы вместе пройти по символическому рельефу времён года, ключевым ориентирам коллективной памяти, возрастным этапам. Во внутренних сюжетах стихотворений Андрея Васильева и Дианы Коденко можно обнаружить повторяющуюся тему бунта лирического героя в попытке осознать себя и своё положение через взлом и раскрытие собственного замысла.

Напомним, что Андрей Васильев родился и живёт в Пскове, окончил Псковский филиал Санкт-Петербургского политехнического университета, с авторской песней познакомился в 1996 году, с этого же времени стал членом псковского клуба авторской песни «Горизонт» и начал сочинять собственные песни. К настоящему времени Андрей записал пять сольных альбомов: «Век соломенных крыльев», «Очертания», «Круги на воде», «Если сна разобьётся хрусталь...», «В тихом городе N» — и издана книга поэзии «Черта». С 2006 по 2012 год он возглавлял творческое объединение «Махаон» (Псков). Лауреат фестивалей авторской песни.

Диана Коденко родилась в Севастополе. Окончила музыкальную школу по классам классической гитары и скрипки. Окончила филфак Ростовского госуниверситета (отделение журналистики), Литературный институт имени Горького (семинар Юрия Кузнецова, потом семинар Евгения Рейна). Лауреат фестивалей авторской песни. Живёт в Москве.