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В Великолукском районе прошла школьная спартакиада по лыжным гонкам

В Великолукском районе прошла школьная спартакиада по лыжным гонкам. Фото: «Наш путь»

На лыжной базе ВЛГАФК в деревне Сенчиты состоялись районные соревнования по лыжным гонкам в зачёт районной спартакиады учащихся общеобразовательных школ, сообщил корреспондент районной газеты «Наш путь».

В день проведения соревнований стояла хорошая погода. Около 80 спортсменов с 4-го по 11-й класс должны были в соответствии с возрастными группами преодолеть дистанции от 1 до 5 километров. По результатам соревнований были определены победители в командном и личном зачётах: первое место заняла команда Переслегинской гимназии, второе — команда Булынинской школы, третье — команда Пореченской школы. Среди школ-филиалов первое место завоевала Кировская школа, второе место у ребят из Борковской школы.

В личном первенстве среди мальчиков 2011 г. р. и моложе на первом месте Глеб Зернов (Булынинская школа), на втором — Илья Клюшев (Пореченская школа), на третьем — Кирилл Корольков (Булынинская школа). Среди девочек того же года на первом месте Ульяна Янченко (Переслегинская гимназия), на втором — Елизавета Боровкова (Переслегинская гимназия), третья — Анастасия Баринова (Пореченская школа).

На дистанции 2 км среди мальчиков 2009–2010 г. р. первое место занял Иван Дубинец (Переслегинская гимназия), второе — Никита Панкратов (Кировская школа), третье — Никита Смирнов (Пореченская школа). Среди девочек 2009–2010 г. р. на первом месте Яна Янченко (Переслегинская гимназия), на втором — Ульяна Лукьянова (Лычевская школа), на третьем — Карина Пивоварова (Булынинская школа).

На дистанции 3 км среди девушек 2007–2008 г. р. первое место заняла Анна Барсукова (Переслегинская гимназия), второе — Виктория Лычкова (Переслегинская гимназия), третье — Яна Торгашова (Булынинская школа). На дистанции 5 км среди юношей 2007–2008 г. р. на первом месте Никита Петров (Переслегинская гимназия), на втором — Максим Цыганков (Лычевская школа), на третьем — Александр Шуполвалов (Кировская школа-филиал).

На дистанции 5 км среди девушек 2004–2006 г. р. первое место заняла Александра Голубкова (Переслегинская гимназия), второе — Екатерина Селезнёва (Лычевская школа), третье — Анна Клименкова (Пореченская школа). На этой же дистанции среди юношей 2004–2006 г. р. первым стал Артём Емельянов (Переслегинская гимназия), вторым — Даниил Давыденков (Булынинская школа), третьим — Александр Миньков (Булынинская школа).

Команды награждены грамотами и призами, победители в личном первенстве — грамотами. «Поздравляем призёров соревнований за волю к победе и хороший уровень физической подготовки! — отметила заместитель директора по спортивной работе ЦВР Великолукского района Наталья Балабко. — Подобные соревнования укрепляют здоровье подрастающего поколения, формируют выносливость, волевые качества, уверенность в себе».

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