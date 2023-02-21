Всемирный день экскурсовода отмечается сегодня

08:15, 21 февраля 2023, ПАИ

21 февраля многие города мира — особенно те из них, которые являются центрами туризма, — отмечают Всемирный день экскурсовода. Он был учреждён Всемирной федерацией ассоциаций экскурсоводов (гидов) для повышения информированности широкой общественности о важности и значимости работы экскурсоводов.

Ассоциация была основана в 1985 году на первой Международной конвенции экскурсоводов, и в настоящее время её членами являются более 2 миллионов человек из более чем 70 стран мира. А сам праздник отмечается с 1990 года.

Когда появилась эта профессия, точно сказать нельзя, но очевидно, что она связана с развитием межгосударственных отношений. С тех пор, как люди начали активно путешествовать, посещать разные города и страны, им стало сложно обойтись без помощи профессиональных гидов.

Еще в середине прошлого века экскурсоводом мог почувствовать себя любой образованный человек, знакомый с историей того или иного города. В этом качестве нередко работали филологи, учителя истории, а также студенты соответствующих факультетов. Однако в 70-х годах XX века требования к профессионализму гидов повысились, и экскурсоводами стали называть только людей, прошедших специальную подготовку.

В настоящее время экскурсоводов готовят ВУЗы, имеющие специализацию «туризм» и «экскурсоведение и музееведение». В роли гидов выступают образованные люди, нередко даже имеющие научную степень. Еще два непременных условия — знание основ психологии и правильная речь.