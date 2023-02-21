Часть туманности Северная Америка удалось сфотографировать псковским астрономам-любителям

07:49, 21 февраля 2023, ПАИ

Часть туманности Северная Америка (NGC 7000) удалось сфотографировать псковским астрономам-любителям.

«Ветер дул, звезды смазывал, но мы не сдавались и снимали с балкона из центра города», - рассказали авторы снимка в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

Туманность Северная Америка — эмиссионная туманность в созвездии Лебедь. Вместе с туманностью Пеликан входят в более обширное образование, являющееся областью ионизированного водорода. Напоминает очертания континента Северная Америка, в честь которой и была названа.