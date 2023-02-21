Часть туманности Северная Америка удалось сфотографировать псковским астрономам-любителям
Часть туманности Северная Америка (NGC 7000) удалось сфотографировать псковским астрономам-любителям.
«Ветер дул, звезды смазывал, но мы не сдавались и снимали с балкона из центра города», - рассказали авторы снимка в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».
Туманность Северная Америка — эмиссионная туманность в созвездии Лебедь. Вместе с туманностью Пеликан входят в более обширное образование, являющееся областью ионизированного водорода. Напоминает очертания континента Северная Америка, в честь которой и была названа.
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