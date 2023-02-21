Black Tie & Viva Magenta: топ-10 костюмов гостей премии «Народное признание»
«Комсомольская правда – Псков» в статье о вручении премии «Народное признание – 2022» сделала акцент не на цифрах, а на чувствах. Издание разобрало единый стиль праздника на составляющие и нашло в каждом элементе и цвете особый смысл.
Второй год подряд редакция «Комсомольской правды в Пскове» становится гостем премии, который с особым вниманием к деталям рассматривает наряды приглашённых на торжество.
И всё подчинено единой цели, всё обретает смысл — формы, цвет, звук, если задуматься о внутреннем содержании. Ольга Кондратьева и Ольга Макарина прониклись дизайнерскими решениями церемонии 2022 года, где одним из главных цветов стал цвет Viva Magenta (карминовый красный), объявленный, кстати, цветом года.
Читайте обзор церемонии «Народное признание – 2022», чтобы взглянуть на шоу ещё раз, но уже глазами дизайнера.
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