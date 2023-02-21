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Общество

На 38% вырос спрос на персонал в Псковской области

По итогам 2022 года в сегменте рынка труда в малом и среднем бизнесе (МСБ) Псковской области эксперты hh.ru отмечают прирост спроса на персонал и числа вакансий. Работодатели из сферы МСБ опубликовали более 7 700 вакансий в 2022 году, что на 38% больше, чем за весь 2021-й.

На протяжении всего 2022 года наиболее стабильный спрос на новых работников демонстрировали работодатели из сферы малого бизнеса. Каждый месяц на их долю приходилось не менее 12% вакансий от всего объема на рынке, и эта доля не снижалась весь год. В свою очередь на компании из сферы среднего бизнеса приходилось от 7% до 25% вакансий в регионе, на микробизнес – до 17% рабочих мест в регионе. 

Лидерами по спросу у местных работодателей из микробизнеса по итогам прошлого и в начале 2023 года являются представители производственной сферы (+47% новых вакансий в начале этого года по сравнению с началом 2022-го). Компаниям Псковской области из сегмента Small или малому бизнесу больше всего не хватает на данный момент рабочего персонала (+59%) и строителей (+34%). Работодателям из сегмента Medium в Псковской области особенно нужны рабочий персонал (+12% новых рабочих мест с начала года), строители (+25%) и работники транспортной сферы (+13%), а также продавцы и кассиры (+46%).

Кроме того, работодатели из сферы малого и среднего бизнеса за год в регионе уменьшили спрос на специалистов без опыта на 3%. Так, если в начале 2022 года работники без опыта и стажа в профессии могли претендовать на 57% вакансий в сфере МСБ, то теперь на 54%.

Динамика средних зарплат, предлагаемых работодателями из малого, микро и среднего бизнеса в регионе, была достаточно активной. Так, на данный момент местные компании из сегмента Medium готовы платить работникам до 35 000₽, что на 8% больше, чем в начале 2022-го.  Micro-бизнес предлагает зарплату до 39 600 ₽, что на 1% меньше, чем в январе 2022 года, а компании из малого бизнеса готовы платить до 40 000₽, что на 14% больше, чем в прошлом году. 

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