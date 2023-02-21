Компании Псковской области стали значительно чаще предлагать работу по вечерам

09:21, 21 февраля 2023, ПАИ

Ситуация со спросом на вечерних работников развивается в целом по стране достаточно активно: только с начала года в целом по России работодателям потребовалось почти 70 000 работников на вечерние смены. Это на 87% больше, чем в начале 2022 года. При этом за год спрос на таких специалистов у компаний Псковской области вырос на 72%, сообщает hh.ru.

В целом работодателям СЗФО нужно более 8 000 таких работников, что также на 79% больше прошлогодних показателей.

Наибольшая доля вакансий и, как следствие, спрос на вечерних работников держится в сфере ретейла (каждая третья вакансия, или 27%), в сфере транспорта и логистики (11% вакансий с начала года), ИТ-сфере (10%). Также востребованы вечерние работники у работодателей из образовательных учреждений: 4% вакансий для репетиторов, преподавателей онлайн-школ, у компаний из сферы ресторанного бизнеса (4%), а также в банковском деле (3%).