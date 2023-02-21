Водители «Почты России» за год проехали по Псковской области более 4 млн километров

09:24, 21 февраля 2023, ПАИ

Водители «Почты России» за год проехали по Псковской области более 4 млн километров, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФПС региона.

Почту по Псковской области доставляют по 191 маршруту. За год каждая почтовая машина проехала в среднем 46 000 км. Протяжённость всех почтовых маршрутов региона составляет более 35 000 км.

«От водителей во многом зависит качество и сроки доставки отправлений. Бережное и ответственное отношение к работе влияет не только на нашу клиентоориентированность, но и на срок службы почтового транспорта. Наши водители — это квалифицированные специалисты с многолетним стажем. Некоторые из них работают на почте уже более 30 лет», — отметила заместитель директора по логистике УФПС Псковской области Ольга Веселова.

На почте в Псковской области 1770 сотрудников, 197 из них работают в логистике. В департамент входят магистрально-сортировочный центр, шесть транспортных участков и шесть сортировочных пунктов, два участка курьерской доставки, склады.

В Псковской области 86 почтовых автомобилей различных марок: от легковых Lada Largus до грузовых Газон Next и КамАЗов.