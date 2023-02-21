Двое псковичей попались на незаконной регистрации иностранцев
В Псковской области полиция установила подозреваемых в фиктивной регистрации иностранцев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
Так, житель Палкинского района 1961 года рождения зарегистрировал гражданку Республики Киргизии без ее фактического пребывания по месту регистрации. Преступление было совершено в 2022 году.
Также житель Струго-Красненского района 1977 года рождения незаконно прописал гражданина Республики Узбекистан.
Помимо этого, в январе 2023 года неработающий 39-летний житель Санкт-Петербурга незаконно зарегистрировал гражданку Российской Федерации на территории Пыталовского района.
В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются, заключили в УМВД.
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