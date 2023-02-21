Псковская легкоатлетка завоевала серебро на первенстве России
Елизавета Николаева из Псковской области завоевала серебряную медаль на первенстве России по легкой атлетике в помещении среди юниоров и юниорок U20. Соревнования прошли в городе Тольятти 15-17 февраля. Об этом сообщается в группе регионального центра спортивной подготовки в соцсети «ВКонтакте».
Спортсменка за 6:45.77 минуты пробежала дистанцию 2000 метров с препятствиями.
Тренирует спортсменку Родион Крылов.
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