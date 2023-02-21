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Общество

Социальный фонд России обновил номер контакт-центра

С 23 февраля россияне могут обратиться в единый контакт-центр по социальным вопросам по новому номеру 8-800-1-00000-1. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковском отделении Соцфонда РФ.

Операторы центра предоставляют гражданам консультации по всем вопросам и услугам, связанным с социальной поддержкой, включая получение сертификата на материнский капитал, единое пособие, оформление инвалидности или путевки в санаторий, уточнение статуса поданного заявления и многое другое. На поступающие в контакт-центр обращения отвечает виртуальный ассистент, который помогает получить информацию по самым популярным запросам. Если нужна более детальная информация, виртуальный помощник переводит звонок на сотрудника центра. Консультации с использованием персональных данных предоставляются после идентификации человека.

Напомним, что контакт-центр – это единая информационная система социальных ведомств, в которую наряду с Фондом пенсионного и социального страхования РФ входят Министерство труда и социальной защиты РФ, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), региональные органы социальной защиты населения, а также учреждения медико-социальной экспертизы.

В прошлом году единый контакт-центр предоставил россиянам почти 10 млн консультаций.

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