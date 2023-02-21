Более 100 псковских школьников участвуют в конкурсе сочинений «Без срока давности»

11:29, 21 февраля 2023, ПАИ

В Псковской области проходит региональный этап всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности», сообщили Псковскому агентству информации в областном Центре детского и юношеского туризма и экскурсий.

Конкурс посвящен сохранению исторической памяти о жертвах военных преступлений нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, а также установлению обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения.

Участник конкурса выбирал по своему усмотрению одну из предложенных в положении о конкурсе тем, связанных с сохранением и увековечением памяти о трагедии мирного населения СССР в период Великой Отечественной войны.

В Псковской области 4887 обучающихся писали сочинения на школьном этапе. В региональном этапе участвуют 113 обучающихся: 29 школьников 5-7 классов, 29 школьников 8-9 классов, 27 старшеклассников 10-11 классов, 28 студентов из 14 профессиональных образовательных организаций.

В жюри входят учителя русского языка и литературы из разных муниципалитетов региона. Им предстоит выбрать одно лучшее сочинение в каждой категории и направить в Москву для участия во всероссийском конкурсе.