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Общество

Более 100 псковских школьников участвуют в конкурсе сочинений «Без срока давности»

В Псковской области проходит региональный этап всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности», сообщили Псковскому агентству информации в областном Центре детского и юношеского туризма и экскурсий.

Конкурс посвящен сохранению исторической памяти о жертвах военных преступлений нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, а также установлению обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения.

Участник конкурса выбирал по своему усмотрению одну из предложенных в положении о конкурсе тем, связанных с сохранением и увековечением памяти о трагедии мирного населения СССР в период Великой Отечественной войны.

В Псковской области 4887 обучающихся писали сочинения на школьном этапе. В региональном этапе участвуют 113 обучающихся:  29 школьников 5-7 классов, 29 школьников 8-9 классов, 27 старшеклассников 10-11 классов, 28 студентов из 14 профессиональных образовательных организаций.

В жюри входят учителя русского языка и литературы из разных муниципалитетов региона. Им предстоит выбрать одно лучшее сочинение в каждой категории и направить в Москву для участия во всероссийском конкурсе.

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