Более 100 псковских школьников участвуют в конкурсе сочинений «Без срока давности»
В Псковской области проходит региональный этап всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности», сообщили Псковскому агентству информации в областном Центре детского и юношеского туризма и экскурсий.
Конкурс посвящен сохранению исторической памяти о жертвах военных преступлений нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, а также установлению обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения.
Участник конкурса выбирал по своему усмотрению одну из предложенных в положении о конкурсе тем, связанных с сохранением и увековечением памяти о трагедии мирного населения СССР в период Великой Отечественной войны.
В Псковской области 4887 обучающихся писали сочинения на школьном этапе. В региональном этапе участвуют 113 обучающихся: 29 школьников 5-7 классов, 29 школьников 8-9 классов, 27 старшеклассников 10-11 классов, 28 студентов из 14 профессиональных образовательных организаций.
В жюри входят учителя русского языка и литературы из разных муниципалитетов региона. Им предстоит выбрать одно лучшее сочинение в каждой категории и направить в Москву для участия во всероссийском конкурсе.