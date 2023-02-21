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Сервис «нетмонет» сэкономит деньги ресторанам и сделает оплату счета удобнее

Сервис «нетмонет» сэкономит деньги ресторанам и сделает оплату счета удобнее для гостей.

Фото: сервис «нетмонет»

Большинство посетителей кафе и ресторанов не носят с собой наличные деньги, а расплачиваются банковской картой, оставляя официантов без чаевых. В связи с этим появился электронный сервис «нетмонет», который не только решил эту проблему, но и стал развиваться дальше. Теперь с помощью QR-кода можно оплачивать счет в ресторане, что удобно для гостя и выгодно заведению.

Сервис «нетмонет» с возможностью оплаты по QR-коду позволит кафе и ресторанам экономить от 500 тысяч рублей, сделает работу сотрудников заведений более качественной, а пребывание гостей - более комфортным.

Сервис позволит рестораторам: 

  • Сэкономить на комиссии банку

При оплате товаров и услуг через терминал комиссия в среднем составляет 2%. При оплате по QR-коду «нетмонет» комиссия - от 0,9%.

  • Увеличить оборот столов

Оборот столов растет, так как во время интенсивной нагрузки на заведение гости расплачиваются сами и быстрее уходят. Тем самым рестораны могут принять больше посетителей.

  • Не испортить впечатление от обслуживания

Бывает, что блюда вкусные, обслуживание хорошее, а счет приносят не вовремя. И это портит впечатление от заведения. С оплатой по QR-коду такого не будет.

Сервис позволит посетителям: 

  • Быстро оплачивать счет и не ждать официанта

Официанта ждать не нужно. Для оплаты счета ему достаточно отсканировать QR-код камерой и выбрать, как удобнее платить.

Варианты оплаты:

- весь счет - полная оплата одним человеком 

- по частям - разбить счет между гостями на равные части, система сделает все сама 

- блюда на выбор - гость отмечает галочками свои блюда и платит только за них

- поделить оплату одного блюда.

  • Чаевые оставлять стало еще проще

Посетителям больше не нужно сканировать отдельный QR-код или искать наличные деньги. Чаевые можно оплатить одним касанием вместе со счетом.

QR-коды для оплаты используются уже во многих магазинах. Теперь сервис пришел в кафе и рестораны, создавая удобство для посетителей и дополнительные возможности для рестораторов.

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