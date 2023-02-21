Псковичка стала героиней программы «Жить здорово»

10:37, 21 февраля 2023, ПАИ

Модельер-дизайнер меховых изделий из Пскова, педагог, миссис «Grandma Planet» Светлана Шумейко стала участницей известной программы на Первом канале, сообщает «Комсомольская правда. Псков».

Псковичка показала гримерку, где ей делают причёску и макияж, а также «кухню» программы и множество людей, работающих за кадром.

«Уже скоро в эфире увидим нашу королеву!» — отмечается в сообщении группы «Миссис Псков» в соцсети «ВКонтакте». Подписчики бурно поддержали псковичку в комментариях.