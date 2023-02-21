О требованиях к псковским извозчикам XIX века рассказали в архиве

10:45, 21 февраля 2023, ПАИ

О требованиях к псковским извозчикам XIX века рассказал госархив Псковской области в своем телеграм-канале.

«Извозчики должны с пассажирами обходиться вежливо, не выпрашивать на водку и никому никаких грубостей не делать», - это выдержка из обязательных для жителей Пскова постановлений Псковской городской думы от 19 марта 1876 года.

В документе приводятся требования об устройстве и содержании тротуаров, а также об «извозном промысле».

Извозчиком в то время мог стать только человек, достигший 18 лет. Допуском становился специальный билет. Для его получения необходимо было пройти освидетельствование у полицмейстера и члена управы. Представить следовало экипаж, лошадь, сбрую, кучерскую одежду. «Для езды должны быть употребляемы только те экипажи, на которых будут назначены знаки полицмейстера в освидетельствовании их», - определили депутаты гордумы.

Оплата поездки производилась «по таксе, установленной городскою управою».

Кстати, «по требованию полицейских чинов извозчики обязаны немедленно везти бесплатно: поднятого полициею заболевшего, ушибленного или скоропостижно умершего; взятого в пьяном виде, буйного, вытащенного из воды и не в настоящем рассудке бродящего; для преследования укрывающегося экипажа или людей и они, извозчики, между себя обязаны иметь дежурных для полицейских чинов на случай пожара и докторов при эпидемической болезни».